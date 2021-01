PRF apreende produtos falsificados na Washington Luiz Divulgação/PRF

28/01/2021

Duque de Caxias - Um carregamento com quase 200 caixas de chinelos falsificados foi apreendido na manhã desta quarta-feira, dia 27, na Rodovia Washington Luiz, altura do município de Duque de Caxias. Os produtos tinham origem no estado de Minas Gerais e seriam entregues em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.



O fato ocorreu durante uma blitz na altura do km 112, na Rodovia BR-040. Os policiais solicitaram a parada de um veículo utilitário que aparentava estar com sobre peso. Durante a abordagem, foi verificado que o automóvel estava transportando diversas caixas contendo chinelos de marcas de grife.



Divulgação/PRF

O motorista não apresentou nota fiscal dos produtos e confessou aos policiais rodoviários federais que os produtos eram falsificados e seriam entregues em Nova Iguaçu para comercialização no varejo.



As caixas apreendidas e o motorista foram encaminhados a 59ª DP para dar prosseguimento nas medidas legais cabíveis.