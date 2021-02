Duque de Caxias ganha novo polo 'Aqui Tem Esporte' Divulgação

Publicado 05/02/2021 12:39 | Atualizado 05/02/2021 12:40

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai inaugurar no próximo dia 22 mais um polo do projeto “Aqui tem Esporte”, da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, no terceiro distrito. A nova unidade vai funcionar junto a Casa Brasil, na Avenida Coronel Sisson, em Imbariê, atendendo a 2.325 alunos de todas as idades. A exemplo dos demais polos, a nova unidade vai funcionar em vários horários, com o número reduzido de participantes, de acordo com o protocolo de segurança no combate ao novo Coronavírus. O polo será entregue pelo prefeito Washington Reis e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Serginho Corrêa.

O polo Casa Brasil vai funcionar em parceria com a Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência e Tecnologia de Duque de Caxias (Fundec) e a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. O local vai oferecer aulas gratuitas de jiu-jitsu, capoeira, zumba, circuito funcional, canto e coral, violão, ginástica, ballet, teatro, yoga, espanhol, inclusão digital, artes, quadrinhos, karatê, dança de salão, dança lúdica, forró, reforço escolar e alfabetização para adultos.

"Iniciamos o projeto Aqui tem Esporte, de iniciação desportiva e atividades comunitárias, em 2017. Hoje, temos 22 polos funcionando nos quatro distritos atendendo mais de 12 mil pessoas, oferecendo atividades esportivas para crianças, a partir dos sete anos, adultos e idosos de forma gratuita. Esporte é vida e, por isso, estamos contribuindo com a saúde e a qualidade de vida de milhares de pessoas, além de incentivar a prática regular de exercícios", destacou o secretário Serginho Correa.



O secretário disse ainda que todas as vagas do novo polo já foram preenchidas e que logo após a inauguração serão oferecidas novas oportunidades para os moradores de Imbariê e bairros vizinhos.

