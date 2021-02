Operação da PM em Caxias Divulgação

Publicado 08/02/2021 15:57

Duque de Caxias - Um suspeito ficou ferido após uma troca de tiros com policiais militares do 15º BPM e outro elemento foi preso por revender uma carga roubada, em Duque de Caxias. De acordo com o relatado, os agentes foram atacados por criminosos armados durante patrulhamento no Bairro Cângulo, em Saracuruna. Os PMs reagiram e após o cessar fogo encontraram um bandido ferido em posse de uma pistola, um carregador, rádio transmissor e drogas. Ele foi socorrido ao Hospital de Saracuruna. Não há informações sobre o estado de saúde dele.



Ainda segundo as informações, no deslocamento para a delegacia, os agentes avistaram um indivíduo revendendo uma carga de suco roubada, no Bairro Jardim Ana Clara. O homem foi conduzido à 50ª DP (Itaguaí) juntamente com a carga, onde ficou preso e o material apreendido.

No Vai Quem Quer

Em ação na comunidade do Vai Quem Quer, neste domingo, os policiais trocaram tiros com os traficantes. três ficaram feridos e foram levados para o Hospital de Saracuruna. Não há informação sobre o estado de saúde deles. Houve a apreensão de: uma escopeta calibre 12 e munições de múltiplos valina; uma pistola 9mm com um carregador e diversas munições; um rádio transmissor na frequência local dos criminosos; Farto material entorpecente e quantia em dinheiro.