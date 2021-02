Teatro Drive In em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/02/2021

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber, neste sábado, 13, às 20h30, a 2ª edição do Teatro Drive In - Festival de Humor, do produtor Léo Gama. O evento será comandado pelo humorista Gustavo Ariel e será montado no estacionamento do Hotel Matiz Multi Suites, na Rodovia Washington Luiz, 2.500.

Desta vez, Ariel traz convidados os também humoristas Rafa Danone e Gustavo Teixeira. Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla e custam R$ 25. Mais informações pelo telefone (21) 98933-5262.

O idealizador do evento, Léo Gama, atua há oito anos como produtor cultural e já realizou shows e peças de artistas como Tom Cavalcante, Paulinho Gogó, Nany People, Luiz Fernando Guimarães, Hélio de la Peña, Ana Rosa, Sérgio Mallandro, entre outros.