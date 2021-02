Vereadores de Caxias aprovam programa de emprego VICTOR HUGO/Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/02/2021 12:52 | Atualizado 10/02/2021 13:00

Duque de Caxias - Na Sessão Plenária desta terça-feira, 09, a Câmara Municipal de Duque de Caxias discutiu a mensagem de nº 06/2021, encaminhada pelo prefeito Washington Reis (MDB), referente a criação do Programa Municipal de Aprendizagem, denominado ‘Primeira Chance’. O presidente Celso do Alba (MDB) colocou a matéria em discussão e os outros 26 vereadores presentes foram unânimes na aprovação. Porém, a pedido do vereador Júnior Reis (MDB), foi julgada no 2º turno e, mais uma vez, aprovada por unanimidade.

"Essa era uma pauta muito importante que conseguimos aprovar com muita rapidez. Estamos mais uma vez mostrando o quanto é importante estarmos em sinergia com o prefeito Washington Reis para seguirmos avançando em prol da nossa cidade. Esse programa vai garantir mais qualificação para os nossos trabalhadores", disse Celso do Alba.

Publicidade

Os vereadores Nivan Almeida (PT) e Marquinho Oi (DEM), que assumiram as cadeiras deixadas respectivamente por Eduardo Moreira (PT) - que assumirá a Secretaria Municipal de Ciência e Tecnologia, e Chiquinho Caipira (DEM) - que será o novo secretário municipal de Eventos, foram os primeiros convidados por Celso do Alba a se manifestarem na tribuna.

O vereador Sandro do Sindicato (SD) defendeu a criação de leis que favoreçam o primeiro emprego para os jovens caxienses e recebeu o apoio do seu companheiro de partido o vereador Alex Freitas que, por sua vez, se indignou com os questionamentos e críticas de uma professora do SEPE - Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação, referente a estrutura e ações das escolas, durante uma reportagem na TV.

Publicidade

“No ano passado, foram feitas treze reuniões para discutir os protocolos de volta às aulas. O que deu a entender na matéria de TV, é que nós estamos começando as aulas de uma hora para a outra, sem estabelecer os protocolos, quando na verdade a Secretaria de Educação convidou a sociedade civil, o SEPE, o Sindicato das Escolas Particulares e a Comissão de Educação dessa Casa para discutir as exigências relacionadas ao assunto. Foi então que o Governo pegou todo o conhecimento de diversos profissionais da área para poder estabelecer um protocolo. É inadmissível um professor da Rede pública e representante do SEPE ir para a televisão falar sobre esta questão, uma vez que o sindicato dele participou das reuniões ”, desabafou o líder do partido SD.