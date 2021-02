Craesm faz mutirão de mamografia em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/02/2021 12:51

Duque de Caxias - Mesmo diante das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, Duque de Caxias apresentou números no cuidado à saúde da mulher. Prova disso são os atendimentos realizados no CRAESM que, de janeiro a dezembro de 2020, realizou 7.911 mamografias, 14.082 consultas ginecológicas, 10.561 preventivos e 4.330 densitometrias ósseas. A unidade disponibiliza ainda atendimentos nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. Também são realizados exames de mamografia, densitometria óssea, preventivo, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia da mama, ultrassonografia obstétrica e das vias urinárias, histeroscopia com e sem biópsia, colposcopia e exames de sangue.

No CRAESM são oferecidos atendimentos de vários profissionais e também diversos exames, como mamografia e ultrassonografia Divulgação



Os exames podem ser agendados no próprio CRAESM, mediante a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência, das 7h às 15h. O CRAESM está localizado à Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.

Importância da mamografia

A mamografia é uma radiografia do tecido mamário feito por um equipamento de alta resolução, capaz de identificar lesões nos estágios iniciais. Quanto mais cedo o tumor for identificado, maiores as chances de cura. Com relação ao câncer de mama, os casos identificados no início garantem um índice de cura que pode chegar a 98%.



No município de Duque de Caxias, as mulheres contam com uma unidade de saúde especialmente dedicada à sua saúde. Trata-se do CRAESM – Centro de Referência e Atenção à Saúde da Mulher, inaugurado pela Prefeitura de Duque de Caxias em março de 2017. A unidade foi a primeira da rede municipal de saúde a receber um aparelho de mamografia digital, chegando a realizar uma média de 900 exames por mês.