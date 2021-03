Aulas gratuitas de música em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/03/2021 14:04

Duque de Caxias - A escola Elite Musical está com 25 vagas abertas para os cursos de introdução ao canto, piano e violão de maneira totalmente gratuita para estudantes da rede pública de ensino de Duque de Caxias. Para participar, é preciso acessar um formulário para a pré-inscrição. Somente podem se inscrever para as aulas o candidato, a partir dos 7 anos de idade, que esteja com matrícula ativa na rede pública de ensino da cidade de Duque de Caxias.

Aulas gratuitas de música em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Cada pessoa só poderá se inscrever uma única vez e em um único curso (canto, piano ou violão). As vagas são limitadas e serão preenchidas por ordem de inscrição. Após a finalização da pré-inscrição, a equipe vai avaliar:

a) se o candidato está matriculado na rede pública de ensino da cidade de Duque de Caxias;

b) o número de vagas disponíveis para o instrumento escolhido, segundo a ordem de inscrição;

c) se o aluno tem no mínimo 7 anos de idade.

Publicidade

Depois de conferir todos os critérios, a equipe entrará em contato com o selecionados para o início das aulas. Essa ação é uma contrapartida referente ao auxílio proporcionado pela Lei Aldir Blanc, com o apoio da Secretaria de Cultura de Duque de Caxias, da Prefeitura de Duque de Caxias e do Governo Federal.

Aulas gratuitas de música em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Serviço



As aulas serão ministradas ao longo do mês de abril de 2021 em dias e horários estabelecidos pela escola. A Elite Musical Caxias fica na Rua Passo da Pátria, 120, sobreloja, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias/RJ.

Serão 10 vagas para o curso de introdução ao canto; 10 vagas para o curso de introdução ao piano/teclado; e 5 vagas para o curso de introdução ao violão. Ao todo, serão ministradas um total de 8 aulas para cada curso, sendo 4 aulas práticas da modalidade escolhida (canto, piano ou violão) e 4 aulas de prática de conjunto.