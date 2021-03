Colégio da Polícia Militar de Duque de Caxias Divulgação

Publicado 09/03/2021 16:52

Duque de Caxias - Os candidatos sorteados no 2º Processo Seletivo para o III Colégio da Polícia Militar Percy Geraldo Bolsonaro para o ano letivo 2021 podem realizar as matrículas nesta quarta e quinta-feira, dias 10 e 11/03. De acordo com o edital, os pais e responsáveis legais deverão comparecer à unidade das 9h às 16h.



Ainda segundo o documento, o não comparecimento ao ato de matrícula ocasionará a perda da vaga. Além disso, o edital informa que não terá direito à mesma o candidato cujos dados não corresponderem àqueles informados no momento da inscrição. Para comprovação dos requisitos exigidos, o candidato selecionado e seu responsável legal deverão comparecer ao colégio, na data estabelecida.

Documentos



No ato da matrícula é preciso apresentar os seguintes documentos obrigatórios: certidão de nascimento, documento oficial de identidade do candidato, CPF e documento funcional oficial de identidade do responsável legal, histórico escolar, três fotos 3x4 coloridas e recentes, carteira de vacinação, comprovante de residência, atestado médico, indicando se é apto ou não para exercer atividades físicas.



A comandante do lll CPM/ERJ, Ten. Cel. PM Nádia Luana Cardoso, declarou que o candidato que não dispuser do histórico escolar no ato da matrícula, poderá apresentar declaração específica da escola de origem.

“A declaração deverá constar informações acerca da conclusão com aproveitamento ao ano de escolaridade anterior para o qual o candidato realizou a inscrição para o sorteio público”, disse.