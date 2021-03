Centro Oncológico é inaugurado em Duque de Caxias Divulgação

Publicado 10/03/2021 12:43

Duque de Caxias - O novo Centro Oncológico Duque de Caxias, que fica no primeiro andar do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, foi inaugurado. A nova unidade de saúde fará o tratamento de tumores mais prevalentes, como próstata, intestino e ginecológico, além de oferecer os serviços de quimioterapia, hormonioterapia, imunoterapia, internação clínica e médica.



O atendimento da unidade de tratamento acontece através do Sistema Estadual de Regulação. Além disso, a Prefeitura de Duque de Caxias, junto ao Grupo “Unidas Pela Vida”, idealizado por Patrícia Silva, formou uma parceria com o objetivo de desenvolver um trabalho de apoio às pacientes oncológicas que sofrem com a queda de cabelos devido a tratamentos quimioterápicos.

“Toda essa parceria, o trabalho que desenvolvemos juntos, são para o bem da população. Continuarei buscando melhorias para o nosso povo. Aqui, em Caxias, o cidadão é tratado com respeito e dignidade. Mais um equipamento público para vocês. Se cuidem!”, declarou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.



Centro Auditivo



No mesmo dia, mais de 600 pacientes atendidos no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda foram beneficiados com a entrega de 1.200 aparelhos auditivos. Na unidade especializada em audiologia, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito. O local conta com dezenas de profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos. “Toda essa parceria, o trabalho que desenvolvemos juntos, são para o bem da população. Continuarei buscando melhorias para o nosso povo. Aqui, em Caxias, o cidadão é tratado com respeito e dignidade. Mais um equipamento público para vocês. Se cuidem!”, declarou o prefeito de Duque de Caxias,No mesmo dia, mais de 600 pacientes atendidos noEurico Miranda foram beneficiados com a entrega de. Na unidade especializada em audiologia, os pacientes têm acesso a exames de comprovação de surdez, encaminhamentos para tratamentos específicos, terapia fonoaudiológica e próteses. Todo o atendimento oferecido é gratuito. O local conta com dezenas de profissionais, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos.

O primeiro centro especializado em audiologia do município, em mais de dois anos de funcionamento, contabiliza mais de 181 mil procedimentos realizados, além da entrega gratuita de mais de 16 mil aparelhos auditivos. O primeiro centro especializado em audiologia do, em mais de dois anos de funcionamento, contabiliza mais de 181 mil procedimentos realizados, além da entrega gratuita de mais de 16 mil aparelhos auditivos.