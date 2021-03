Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/03/2021 14:56

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando a limpeza e o desassoreamento do Rio Imbariê e do Canal Figueira, no Jardim Anhangá, no terceiro distrito. No primeiro distrito, prosseguem as obras de canalização dos 960 metros do Canal Caboclo que também será revitalizado. A macrodrenagem do canal faz parte do PAC 1 (Programa de Aceleração do Crescimento) e será feita entre a foz do Rio Meriti, a Avenida Paulo Moreno e a Avenida Dr. Manoel Teles, região muito afetada durante os períodos de chuvas fortes, apesar da limpeza constante do canal.



Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação

Publicidade

Para realizar a obra, a Prefeitura desapropriou moradias junto às margens do canal. Para facilitar a manutenção do Canal Caboclo serão construídas pistas nos dois lados e três travessias para melhorar a circulação de veículos. Estão sendo investidos nas obras R$ 26 milhões em recursos federais e municipais.



Canal Farias



No bairro Saracuruna, no segundo distrito, a Prefeitura entregou as obras de canalização e urbanização de 1.200 metros do Canal Farias. Nesse trecho foram instaladas uma rede dupla de escoamento, com galeria pré-moldada em concreto armado, com peças medindo 4m x 3m x 1m e espessura de 20 centímetros. Entre a Estrada de Santa Cruz e a Rua Padre Marinho a Secretaria de Obras construiu um parque linear com diversos equipamentos para o lazer dos moradores. O parque ganhou, entre outros equipamentos, ciclovia, playgrounds, academia de ginástica, jardins, mesas de tênis e futmesa, além de conjuntos de mesas e bancos.



Para aumentar o deságue das águas, a SMO continua realizando a limpeza e o desassoreamento do canal. Iniciado em 2017, o programa de combate a enchentes já limpou mais de 250 quilômetros de rios, canais e valos no município. No segundo distrito a SMO está atuando ainda na limpeza do Rio Saracuruna, na altura do bairro Vila Urussaí e do Canal da Rua do Fogo, em Campos Elíseos.

Duque de Caxias realiza limpeza de rios e canais Divulgação



Rio Roncador

Publicidade

Outra importante obra que será executada em Duque de Caxias, dentro do programa de combate às enchentes, é a canalização do Canal Roncador, no terceiro distrito. O lançamento foi feito no último dia 4 pelo governador em exercício, Claudio Castro, e o prefeito Washington Reis. A obra será realizada através do Instituto Estadual do Ambiente – INEA e vai custar R$ 48 milhões. Ela será fundamental para evitar ocorrências na região, principalmente nos períodos de chuva forte como o verão.