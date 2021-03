Oportunidades de estágio e aprendizagem. Foto: divulgação

Publicado 15/03/2021 16:07

Duque de Caxias - O CIEE/Rio abriu 1.698 vagas de jovem aprendiz e estágio para estudantes dos níveis médio e superior. São 703 oportunidades para o ensino médio e 995 para o nível superior em vários munícios do Rio de Janeiro. Em Duque de Caxias, são 68 vagas, ao todo.



Por causa da pandemia do novo coronavírus, as inscrições e todo processo seletivo são feitos de forma virtual, por meio do portal do CIEE.



Confira todas as vagas disponíveis em Duque de Caxias:

Ensino Superior



Duque de Caxias – Administração (9), Ciências Contábeis (1), Direito (18), Engenharia (2), Farmácia (2), Informática (1) e Recursos Humanos (1).

Ensino médio

Caxias – Aprendiz (25), ensino médio (8) e técnico em Enfermagem (1).