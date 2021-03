Profissionais da saúde participam de projeto fotográfico da Cruz Vermelha Divulgação

Por O Dia

Publicado 16/03/2021 15:14

Duque de Caxias - O Brasil rumava para o primeiro pico de casos e mortes por Covid-19, em 2020, quando os fotógrafos Camila de Almeida, Márcia Foletto e Tiago Queiroz receberam a missão de contar de perto a rotina da linha de frente da resposta à pandemia no país. Um dos locais retratados foi Duque de Caxias. É sobre essas histórias pessoais que se trata o livro "Por Trás das Máscaras", que vai ser lançado nesta tarde, pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV).



"Com a pandemia, a maior parte da população passou a reconhecer e valorizar mais os profissionais de serviços essenciais", lembra a coordenadora de Comunicação do CICV, Sandra Lefcovich, responsável pela edição geral do livro. "Mas as equipes também estão mais vulneráveis e sofrem ataques, então este trabalho é nossa homenagem e agradecimento por tanta dedicação e entrega", explica.

Mais do que registros de momento, eles apresentam histórias, bastidores e angústias desses profissionais. As imagens foram editadas pelo fotógrafo Sérgio Amaral, que revela: "O material veio generoso na qualidade, empatia e adequação."



Lançamento virtual



Nesta terça-feira, 16 de março, a partir das 18h, os fotógrafos vão discutir a experiência de ter estado tão próximos à linha de frente. A roda de conversa será mediada pelos organizadores do livro, Sandra Lefcovich e Sérgio Amaral, e contará ainda com profissionais de saúde, que vão compartilhar a experiência da cobertura a partir da ótica do fotografado. O biomédico Hilton Ribeiro, vice-diretor do Hospital Municipal Drº Moacxyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), também participa deste evento virtual, representando os profissionais de saúde da rede municipal de Duque de Caxias.

O evento será transmitido, a partir das 18h30, ao vivo pelo canal do CICV no YouTube (https://www.youtube.com/c/CICV_oficial/) e na página da organização no Facebook (https://www.facebook.com/CICV/)