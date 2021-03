Senac RJ e Sebrae Rio oferecem capacitação gratuita a líderes comunitários Marcos de Paula / Senac RJ / Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 10:16

Duque de Caxias - O Senac RJ está com inscrições abertas para o workshop Imposto de Renda Pessoa Física na unidade Duque de Caxias. As aulas têm início nos meses de março e abril. O curso é composto por 8 horas presenciais nas quais o aluno irá aprender a selecionar as melhores opções da declaração de Imposto de renda para cada tipo de contribuinte de acordo com as orientações da Receita Federal. Mais informações pelo site www.rj.senac.br e diretamente em cada unidade.

No workshop, o aluno aprende na prática a utilizar o programa Gerador da Declaração (DIRPF), da Receita Federal para o preenchimento de declarações fictícias, nas modalidades simples e completa, com situações reais para contextualizar o aprendizado.

Em Duque de Caxias, as inscrições estão abertas para aulas com início em 30 de março.