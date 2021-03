Rio, 28/03/2019 - O policiamento no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense segue reforçado pelo terceiro dia consecutivo após a morte do traficante Charlinho do Lixão, na última terça-feira, 26. Na manhã desta quinta-feira, as aulas na rede municipal foram normalizadas, de acordo com a prefeitura. O comércio também voltou a abrir as portas. Ônibus estão circulando com regularidade nos principais pontos do Centro. Foto: Estefan Radovicz/Agência O Dia Estefan Radovicz/Agência O Dia

Publicado 19/03/2021 14:02

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias aprovaram um projeto de lei para que o município realize um processo licitatório, sob o regime de concessão ou permissão, com a finalidade de fazer com que o transporte coletivo adote o regime de tarifa única e disponibilize frotas construídas por modelos elétricos ou veículos movidos a gás natural ou biodiesel, climatizados e com assentos para os cidadãos com deficiência ou mobilidade reduzida, conforme a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência de nº 13.146/2015.

O projeto de lei complementar é de autoria do vereador Junior Uios (DEM) e a coautoria dos vereadores Vitinho Grandão (SD), presidente da Comissão Permanente de Transporte, e do presidente da Casa, Celso do Alba (MDB).

“Hoje foi dado mais um passo rumo à modernização de um novo modelo de transporte para Duque de Caxias. É um projeto audacioso, mas é a melhor opção de transportes em massa para qualquer região do mundo. A cada dia, a comunidade de veículos de passeio cresce mais aqui em Caxias e, consequentemente, aumenta desordenadamente o número dos transportes alternativos. Um projeto como este vem de encontro com o sonho de implantar a tarifa única no nosso município, levando qualidade e conforto para a população. Esse é um marco para Duque de Caxias, que se torna a 1º cidade do Brasil com uma nova frota totalmente elétrica e com qualidade no atendimento ao usuário e ao ecossistema. Estou na expectativa para que essa lei seja logo sancionada”, almejou Júnior Uios.