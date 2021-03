Até o momento, cerca de 4,7 milhões de brasileiros já receberam ao menos a primeira dose da vacina Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/03/2021 15:41

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias promove neste fim de semana, nos dias 20 e 21 de março, a partir das 7 horas, aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para pessoas acima de 73 anos ou mais no município. A Prefeitura ressalta que é preciso apresentar comprovante de residência e documento de identidade no ato da vacinação.

A vacinação deste fim de semana acontece em tendas instaladas em diversos pontos da cidade, no Sistema Drive Thru e para pedestres. No sábado (20), a imunização acontecerá nos seguintes locais:

- Maloca do Major - Corte oito

- Praça da Gaete – Vila Leopoldina

- Feuduc - (São Bento)

- Praça da Bandeira (Vila São Luiz)

- Praça do Rotary (Jardim Primavera)

- Praça da Rua 2 (Jadim Primavera)

- Itatiaia (próximo à Escola Municipal Lions)



E no domingo (21), os idosos poderão se dirigir a um destes postos de vacinação:

- Praça da Feira (Figueira)

- Praça Leonel de Moura Brizola (Pilar)

- Praça do Gerador (Pilar)

- Avenida 31 de março (em frente ao campo do Paulistano / Parque Paulista)

- Praça nova do Barro Branco

- Praça da Codora (Santa Cruz da Serra)

- PSF na Cidade dos Meninos