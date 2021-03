Hospital São José, em Caxias, foi reformado em 42 dias e começou ontem a atender casos de covid-19 Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 20/03/2021 13:32

Duque de Caxias - Pela primeira vez, a cidade da Baixada Fluminense entrou em risco muito alto (bandeira roxa) para Covid-19, o nível máximo da escala de cinco estágios. A avaliação leva em conta indicadores como o número de mortos na última semana, a ocupação dos leitos e a procura por atendimento. De acordo com dados da secretaria estadual de Saúde, Duque de Caxias registrou até sexta-feira, 19, 1.096 mortes confirmadas pelo coronavírus.

Desde o início da pandemia, o município registrou 16.243 casos confirmados da doença, sendo que 14.997 pessoas conseguiram se recuperar.

A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias, informou que a ocupação dos leitos exclusivos para Covid-19 em Duque de Caxias, registrava nesta sexta-feira (19/03) no Hospital Municipal São José, unidade com 128 leitos exclusivos para pacientes de Covid-19, o quantitativo de 109 pessoas internadas, sendo 87 em leitos de CTI e 22 em leitos de Enfermeira. Já no Hospital Municipal Dr Moacyr Rodrigues do Carmo havia 8 leitos de CTI ocupados e 2 disponíveis. Quanto aos leitos de enfermaria, a UPA Beira Mar registra nesta data a ocupação de 39 leitos.

Bandeira Roxa

Apesar das medidas restritivas serem de competência municipal, o governo do estado recomenda medidas de distanciamento social e adoção de quarentena.