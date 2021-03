Decreto mantém exigência de cumprimento de medidas restritivas por comerciantes, como a disponibilização de álcool e uso de EPI's Reginaldo Pimenta

Por O Dia

Publicado 22/03/2021 12:36

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou comunicado, nesta segunda-feira, 22, sobre um comunicado falso que circulava nas redes sociais sobre fechamento de algumas atividades na cidade da Baixada Fluminense. De acordo com o texto, "o Informativo em Medida Provisória veiculado em nome do prefeito Washington Reis não é verídico. A informação contida no suposto ofício nº 043/GP/2021, datado de 21/03/21 não procede. Cabe ressaltar que a Administração Municipal divulgará em seus canais oficiais de comunicação qualquer novidade com relação ao enfrentamento à pandemia na cidade".



É falso comunicado sobre restrição de atividades em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Desde a última sexta-feira, quando o município entrou em risco muito alto (bandeira roxa) para Covid-19 , o nível máximo da escala de cinco estágios, começou a circular uma informação de que Duque de Caxias restringiria algumas atividades, como fechamento de academias, restrição para funcionamentos de shoppings e comércio varejista. Entretanto, segundo a Prefeitura, não procede essa informação.