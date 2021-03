Dupla é presa em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/03/2021 15:06

Duque de Caxias - Dois suspeitos foram presos por policiais militares do 15º BPM, nesta sexta-feira (26/03), no bairro Periquito. Durante a ação, drogas foram apreendidas. Segundo informações, além dos diversos materiais entorpecentes, uma motocicleta roubada também foi recolhida pelos agentes.



A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia para registro.

Roubo

No Barro Branco, policiais militares do 15º BPM prenderam um homem acusado de roubo. De acordo com a polícia, ele foi capturado em um veículo roubado com uma réplica de pistola e objetos roubados, celulares, carteiras e mochila. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.