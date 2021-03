Por O Dia

Publicado 26/03/2021 19:44

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, vai abrir mais 20 novos leitos de CTI, na UPH do Parque Equitativa. A unidade pré-hospitalar terá novos respiradores, monitores, bomba infusora e camas motorizadas. Tudo exclusivamente para atender pacientes diagnosticados com o coronavírus.

Duque de Caxias vai ganhar mais 20 leitos de CTI para Covid-19 Gabriel Mendes/Divulgação

“São 20 novas portas para salvar vidas. Aestá num momento muito grave e nós continuamos reestruturando nossa rede de saúde”, afirmou o prefeito Washington Reis.Em maio do ano passado, a Prefeitura de Duque de Caxias abriu 128 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com coronavírus no novo. Além disso, a rede municipal de saúde conta com 20 leitos de CTI no Hospital Moacyr do Carmo e 77 leitos de enfermeira na