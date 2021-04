Estação vai levar água para milhares de moradores de Duque de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 01/04/2021 17:38

Duque de Caxias - O problema da falta d' água para mais de 150 mil moradores do segundo distrito de Duque de Caxias promete chegar ao fim na próxima segunda-feira, dia 5. É quando inaugura a estação de tratamento do Morro Motocross, em Jardim Primavera. A obra, aguardada por mais de 10 anos, será entregue pelo prefeito Washington Reis e o governador em exercício, Cláudio Castro.

Com a entrada em funcionamento do reservatório, que tem capacidade para armazenar cerca de 10 milhões de litros de água, o problema de abastecimento no segundo distrito finalmente vai acabar. Serão beneficiados moradores de Jardim Primavera, Saracuruna, Campos Elíseos, Cangulo, Ana Clara, Bom Retiro, Parque Chuno, Vila Urussaí, Parque Independência, Parque Uruguaiana, Marilândia, Parque Jonas Godin, Coreia e Parque Adelaide, entre outras localidades.

Essa é a maior obra de abastecimento de água da Baixada Fluminense e contou com investimentos e recursos do governo municipal, estadual e federal.



“A obra que será entregue foi iniciada no meu primeiro governo (2005-2008) e vai beneficiar milhares de moradores do segundo distrito. São 150 mil pessoas que vão parar de sofrer com a falta d’água depois de décadas. Esse é mais um sonho que estamos realizando em favor da população de Duque de Caxias”, destacou o prefeito Washington Reis.

