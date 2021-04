Fundec discute plataforma para aulas online Divulgação

Por O Dia

Publicado 06/04/2021 11:14

Duque de Caxias - A Fundec estuda maneiras pioneiras para viabilizar o sistema online de aulas. Na última semana, o secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, participou de uma reunião com Marco Lacerda, integrante da empresa Aplicativo Escolar, para viabilizar uma maneira que seja de fácil acesso para que os alunos da Fundec possam acompanhar as aulas online ou do sistema híbrido, que funciona parcialmente on-line e presencial.



Também participaram deste encontro, a diretora administrativa, Ellen Cordeiro, e a diretora de educação, Alcineia Oliveira.

Durante a primeira fase da reunião, que aconteceu por videoconferência, foi apresentada para o secretário a proposta de um aplicativo que visa facilitar o acesso do ensino a distância para estes jovens.

"Estamos aqui buscando a tecnologia para ajudar no desenvolvimento de ensino das unidades da Fundec em nosso município. A ideia é trazer, em conjunto com o prefeito Washington Reis, mais inovação e tecnologia para a cidade de Duque de Caxias, buscando sempre o melhor para a sociedade e nosso povo’’, comentou Eduardo Moreira.

O debate abordou a importância da interatividade entre aluno e professor, principalmente nos cursos profissionalizantes, de quais formas a Fundec pode disponibilizar a mesma qualidade de ensino para os estudantes que não têm acesso a internet em sua residência, e como fazer a imersão destes alunos à nova tecnologia para que todos consigam através da Fundação o seu tão sonhado destaque profissional.