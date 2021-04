Fundec vai abrir centros de ensino para receber donativos Divulgação

Publicado 07/04/2021 17:47

Duque de Caxias - A Unidade Fundec Zeca Pagodinho, localizada no Distrito de Xerém, está com matrículas abertas para vagas remanescentes em cursos preparatórios, visando facilitar o processo de construção de conhecimento do aluno que tem interesse em ingressar em escolas do ensino médio e fundamental 2. Os cursos proporcionam aos estudantes habilidades e competências necessárias para que tenham melhor aproveitamento na prova.



As vagas são limitadas e as matrículas deverão ser realizadas somente até o dia 16 de abril no próprio Centro de Ensino. Para que o estudante consiga efetivar a matrícula, deve apresentar a documentação necessária, tais como: identidade, CPF e comprovante de residência.

Para outras informações acesse nosso site (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do número (3653-8454) e WhatsApp (97464-6089).