Polícia faz operação em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 08/04/2021 14:07 | Atualizado 08/04/2021 14:08

Duque de Caxias - Um criminoso foi baleado durante confronto com policiais militares do 15º BPM na comunidade do São Pedro, nesta quinta-feira (08). O suspeito foi socorrido ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. Não há informação sobre o estado de saúde dele.

Com o ferido, os PMs apreenderam uma pistola Glock, com kit rajada. A ocorrência foi registrada na delegacia da região.

Publicidade

Retirada de barricadas

Polícia faz operação em Duque de Caxias Reprodução

Publicidade

Militares efetuaram, na manhã desta quinta-feira, a retirada de barricadas nas comunidade do Corte 8, Lagoinha, Vaz Cuba, Sapo e Santuário com o objetivo de restituir o direito de ir e vir dos cidadãos, restabelecendo o fluxo de trânsito nas vias dos bairros e adjacências.