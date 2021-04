Jogador de game da ESL ESL / Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/04/2021 12:46

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai entrar no universo gamer. O secretário municipal de ciência e tecnologia, Eduardo Moreira, participou de uma reunião com o empresário da AfroGames, Ricardo Chantilly, em busca de mais tecnologia para os jovens de Duque de Caxias. O encontro também contou com a presença do coordenador de juventude, Ewerton Panda. O debate, que aconteceu por videoconferência, tem como interesse implementar o universo gamer na cidade por meio da Fundec, e estimular os jovens a ingressarem na área da tecnologia no intuito de conquistar um futuro promissor.

Reunião na Fundec para viabilizar universo gamer em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Durante o encontro foi proposto uma parceria com o AfroReggae, cujo objetivo é trazer aos estudantes o universo gamer como forma de aprendizagem e imersão no mercado profissional. O mundo dos jogos eletrônicos atualmente é uma indústria em ascensão, onde o Brasil ocupa a 13º posição referente aos maiores mercados no mundo.

"Este é um projeto que está em fase inicial de formação e qualificação profissional para que estes jovens possam gerar renda através dos games que é um mercado que vem se desenvolvendo de forma muito promissora. É uma indústria bilionária de jogos, portanto, precisa de muitas pessoas e os jovens da cidade de Duque de Caxias, com a ajuda da Fundec, podem sim alcançar uma colocação neste mercado de trabalho", comentou Ewerton Panda.



Publicidade

Reunião na Fundec para viabilizar universo gamer em Duque de Caxias Divulgação

O secretário municipal de ciência e tecnologia comentou sobre a importância de trazer para a juventude uma área inovadora com um mercado de trabalho em potencial de crescimento.

Publicidade

"A ideia é trazer para a cidade de Duque de Caxias cursos de games, formando profissionais. Sabemos que hoje é uma indústria ampla, e atualmente está sendo muito procurada. Então, a prefeitura está trabalhando para formar no nosso município jovens profissionais que podem se tornar um destaque em jogos eletrônicos. Em seguida, vou me reunir com o prefeito Washington Reis e verificar a viabilidade, pois, queremos jovens capacitados em áreas que apresentam grandes potenciais", concluiu Eduardo Moreira.