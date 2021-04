Vacinação de idosos 64 anos ou mais em Itaboraí Vacinação Itaboraí Foto: ASCOM Itaboraí

Publicado 13/04/2021 19:25

Duque de Caxias - Os vereadores de Duque de Caxias querem aprovar uma lei que fale da obrigatoriedade de incluir os munícipes portadores de deficiências, e essa mesma categoria profissional, no grupo prioritário para a vacinação contra a Covid-19. A proposta foi levantada durante a sessão plenária virtual desta terça-feira, 13, presidida pelo pelo vereador Claudio Thomaz (DEM) e secretariada por Nivan Almeida (PT). O projeto de lei é do vereador Vitinho Grandão (SD), em parceria com Celso do Alba (MDB) e Claudio Thomaz.

Vereadores de Caxias querem incluir portadores de deficiências em grupo prioritário da vacina contra Covid ART VÍDEO/ VICTOR HUGO

“Precisamos fazer isso virar lei para acabar com as ‘fake news’ divulgadas por uma parcela da mídia, como aconteceu no episódio do rapaz de 28 anos, confundido por alguns veículos de informação com uma criança. Somos o munícipio que mais vacina e precisamos pensar nos excluídos, nos mais necessitados e nos que mais precisam de atenção e carinho. Colocamos este PL na leitura e pedimos que haja uma votação em caráter de urgência, seja aprovado por unanimidade e que, futuramente, possamos imunizar o mais rápido possível esse grupo de pessoas”, propôs Vitinho, recebendo o apoio de Delza de Oliveira (Patriota) que, segundo ela mesma, teve um papel importante no episódio, intervindo junto ao prefeito para que o rapaz fosse imunizado, atendendo ao pedido dos pais do jovem.



No último sábado, 10, viralizou nas redes sociais a foto de um rapaz, com síndrome de Down, após tomar a vacina em um ponto de imunização de Duque de Caxias. A vacinação em pessoas com Síndrome de Down e autismo está na nova lista de prioridades do Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde.

