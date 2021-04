Milicianos são presos em Duque de Caxias Divulgação

Duque de Caxias - Três homens suspeitos de integrar uma milícia no bairro do Gramacho foram presos, na manhã deste sábado, 17, por policiais militares do 15 BPM (Duque de Caxias). Com eles, foram apreendidos duas pistolas e um revólver.

Rua Darcy Vargas, no Gramacho. Os irmãos Eduardo Antunes e Elson de Andrade morreram no local. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Um dos presos é suspeito no assassinato de dois irmãos em uma barbearia , fato ocorrido em janeiro deste ano, na, no Gramacho. Os irmãos Eduardo Antunes e Elson de Andrade morreram no local. Ainvestiga o caso.

A polícia suspeita que o alvo do ataque era um cliente que estava cortando o cabelo. Mesmo ferido, o homem sobreviveu ao ataque e fugiu.

Os irmãos eram conhecidos e queridos na região. Além de parentes, dezenas de amigos compareceram à cerimônia com cartazes de apoio e manifestação de indignação. Eles foram enterrados sob aplausos.