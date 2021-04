Aulas em Duque de Caxias Divulgação

22/04/2021

Duque de Caxias - A direção do Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação do Rio de Janeiro, núcleo Sepe Duque de Caxias, decidiu, nesta quinta-feira, 22, continuar com a greve das atividades presenciais, mantendo apenas as atividades remotas, nas escolas municipais da cidade. A entidade também está pedindo que o governo municipal faça um cadastro para a vacinação dos profissionais de educação da rede pública (município e Estado, da cidade de Caxias) e privada, apresentando calendário para tal ação.

As aulas na rede municipal de Caxias começaram no dia 08 de fevereiro, de forma presencial, e seguem, de acordo com a administração municipal, todas as medidas de prevenção ao novo coronavírus.



Uma nova assembleia do Sepe foi marcada para o próximo dia dia 28 de abril, às 13h.