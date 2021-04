Policial de Duque de Caxias recebe vacina contra Covid-19 Divulgação

Duque de Caxias - Cerca de 100 policiais militares da ativa do 15 BPM (Duque de Caxias), que estavam de serviço neste sábado, 24, receberam a primeira dose da vacina Oxford/Astrazeneca contra o coronavírus. A iniciativa é da prefeitura da cidade, que vai ajudar na imunização de todos os agentes do batalhão. De acordo com a corporação, a administração municipal vai disponibilizar diariamente 100 doses até que todo o efetivo esteja imunizado.

Policiais de Duque de Caxias serão vacinados contra a Covid-19 Reprodução vídeo

"Os policiais protegem todos nós cidadãos. Estamos nessa parceria com o governador Cláudio Castro e todos os policiais de Caxias serão imunizados", disse o prefeito Washington Reis.

Um decreto estadual, de março deste ano, estabeleceu que as forças policiais de segurança entrariam no grupo de prioridades para receber a vacina contra o coronavírus. A lei estabelece que esses agentes estão diariamente nas ruas a serviço da população, por isso, são considerados trabalhadores da linha de frente e precisam ser imunizados.