Dupla é encontra morta perto da estação de Saracuruna Reprodução/Google Maps

Por O Dia

Publicado 24/04/2021 18:24 | Atualizado 24/04/2021 18:38

Duque de Caxias - Dois homens foram encontrados mortos a tiros, na tarde deste sábado, 24, na Rua Carlos Maia, na comunidade do Coreia, nas imediações da Estação de Saracuruna. De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram acionados para verificar a ocorrência de duplo homicídio. Chegando ao local, a guarnição encontrou dois homens feridos por disparos de arma de fogo dentro de um automóvel.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e constatou o óbito das vítimas. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento. A perícia foi realizada no local. Os corpos das vítimas foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML) da região. Os agentes realizam diligências em busca de informações que ajudem a identificar a autoria do crime.



Publicidade

De acordo com testemunhas, a dupla seria integrante de uma milícia que atua na região.