Preso foi autuado por roubo em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 10:30

Duque de Caxias - Um homem foi preso, neste domingo, 25, depois de assaltar moradoras no bairro Copacabana. Segundo informações, agentes do 15 BPM (Duque de Caxias) foram acionados por populares que um veículo estava realizando roubos pela região, quando o referido carro passou pelos policiais. Logo em seguida, uma moto do programa Caxias Presente também passou em perseguição ao veículo do assaltante.

Os policiais do 15 BPM então iniciaram um cerco tático e viu quando o veículo quase atropelou os agentes do Caxias Presente. Após tentativas de parar o carro em fuga, o mesmo colidiu, sendo o motorista preso em flagrante.

Publicidade

Com o preso, a polícia apreendeu o veículo, cinco celulares, um relógio e uma carteira. Foi feito contato com duas vítimas que procederam até a 60°DP, onde o caso foi registrado, e reconheceram o criminoso. Ele foi autuado por roubo e permaneceu preso.