Vereadores de Caxias debatem criar app para monitorar transporte público

Duque de Caxias - Os vereadores da cidade da Baixada Fluminense debataram um projeto de lei, de autoria de Junior Uios (DEM), sobre a criação de um aplicativo gratuito compatível com os sistemas ‘Android’ e ‘IOS’, para que os usuários dos transportes públicos consigam acompanhar, em tempo real, a movimentação, os itinerários e a média de tempo de espera dos ônibus que circulam dentro de Duque de Caxias. De acordo com a indicação, o app poderia ser desenvolvido pela Fundec, uma vez que a escola técnica de Duque de Caxias tem tecnologia e profissionais capacitados.

Além da Fundação, de acordo com Uios, a criação do aplicativo pode ter também o apoio da Secretaria Municipal de Transportes, no sentido de fazer a manutenção e gerenciar a ferramenta.

“Esse app oferecerá praticidade, comodidade e otimização de tempo. A população não precisará mais ficar esperando os ônibus durante horas e nem se expondo ao perigo, podendo ir para o ponto de ônibus em um horário bem próximo ao que a ferramenta informar que o veículo estiver próximo”, explicou Júnior.

O vereador Júnior Reis (MDB) demonstrou interesse em ser coautor do projeto de Uios. Segundo o emedebista, essa ideia do app não será difícil de ser colocada em prática.

“Devemos criar uma lei com a finalidade de obrigar as empresas de ônibus a fornecer as informações para serem usadas no aplicativo”, falou Reis.

O vereador Alex Freitas foi outro parlamentar a concordar com a ideia de Júnior Uios e disse que a Secretaria de Transportes já deveria ter todas as frotas monitoradas, para controle e fiscalização desse sistema que não funciona e é um dos campeões de reclamação no município.

“Não podemos deixar as próprias empresas terem o controle de rastreamento, sendo que a obrigação de saber se os serviços estão sendo prestados corretamente é nossa”, comentou o líder do Partido Solidariedade na Câmara, complementando que apresentará um PL para garantir o passe gratuito para os professores da Rede Municipal de ensino.