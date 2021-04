Suspeitos são feridos após trocar tiros com policiais em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 26/04/2021 16:11 | Atualizado 26/04/2021 16:57

Duque de Caxias - Dois suspeitos foram baleados, no início da tarde desta segunda-feira, 26, na Rodovia Rio-Magé, no trecho que passa por Caxias. Segundo informações, agentes do 15 BPM realizando uma ação para coibir o roubo de cargas, quando se depararam com os criminosos armados. Houve confronto.

Após o tiroteio, os policiais encontraram os homens armados feridos. Eles foram levados para o Hospital Moacyr do Carmo. Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu uma pistola glock cal. 9mm, um revólver cal.38, uma motocicleta com chassi raspado e drogas.