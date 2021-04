A taxa de desocupação de pessoas entre 18 e 24 anos ficou em 29,8% no 4º trimestre de 2020, segundo o IBGE Divulgação

Publicado 27/04/2021 10:43

Duque de Caxias - O Ciee/Rio oferece 1.692 vagas nesta semana para o Estado do Rio. São no total, 954 vagas de nível superior e 738 de nível médio. Em Duque de Caxias, são 67 vagas. A empresa também está recrutando pessoas com deficiência.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site da instituição. Por causa da pandemia, todo o processo da entrevista à contratação é feito de forma remota.



Confira as vagas da semana em Duque de Caxias:

Ensino Superior



Duque de Caxias – Administração (15), Ciências Contábeis (1), Direito (12), Engenharia (4), Farmácia (1), Informática (2), Medicina (2) e Recursos Humanos (1).

Duque de Caxias – Aprendiz (18) e Ensino Médio (11).