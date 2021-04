Pistola é apreendida em operação da Polícia Militar Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/04/2021 16:03

Duque de Caxias - Quatro homens foram presos, na tarde desta terça-feira, 27, durante uma ação da Polícia Militar para reduzir a criminalidade, no bairro Nova Campinas. Com os suspeitos, foram apreendidas uma pistola Cal.9mm, drogas e rádio transmissor. Segundo informações, a operação tinha o objetivo de reduzir os indicadores de criminalidade no município, usando a Inteligência na busca de dados.

Além do material já citado, os policiais apreenderam também quatro celulares. Não houve resistência à prisão.

Publicidade

A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos).