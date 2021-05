Veículos roubados são recuperados em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/05/2021 15:39

Duque de Caxias - Quatro veículos, sendo um deles uma motocicleta, foram recuperados, na tarde desta quinta-feira, 6, durante uma ação de policiais militares do 15 BPM (Duque de Caxias), no bairro Vila Angélica. Segundo informações, os agentes faziam uma ação contra o roubo de carga, quando em patrulhamento pela Rua Real Estrela encontraram três carros: um HRV cinza placa, um Fiat Toro branca, e um Fiat Toro vermelho placa. Os agentes foram alertados que o Fiat Toro branco efetuou o roubo do HRV.

Após breve confronto, os policiais recuperaram os respectivos veículos e uma motocicleta. Os criminosos conseguiram fugir para dentro da comunidade Mariante.

Publicidade

O caso foi registrado na 62°DP (Imbariê) onde apresentou os fatos a autoridade policial.