Fundec promove campeonato público de videogame Reprodução

Por O Dia

Publicado 10/05/2021 16:28

Duque de Caxias - Quer ganhar R$ 1.500 apenas jogando videogame? A Fundec está com inscrições gratuitas abertas para o primeiro Campeonato Público de Jogos Eletrônicos (E-SPORTS). O torneio conta com a parceria da Secretaria Estadual de Esportes, Lazer e Juventude do Rio de Janeiro. O Campeonato Fundec de E-sports (CFES) é a primeira competição na modalidade organizada pela Fundação com as seguintes franquias: Free Fire (cinco jogadores, sendo um reserva) e Wild Rift (seis jogadores, sendo um reserva).

Os jogadores deverão cadastrar o nome da equipe, além de identificar cada atleta inscrito em suas respectivas modalidades. O vencedor da competição ganhará R$1.500, já o segundo colocado R$ 300, o terceiro R$200, e o melhor jogador da partida final (MVP) vai ganhar um smartphone.

Os interessados devem realizar a inscrição até o dia 20, no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br). O sorteio ocorre no dia 21/05 e a competição vai acontecer entre os dias 24 e 30 de maio, on-line. Por meio presencial, com os classificados durante a seletiva, acontece no dia 3 de junho, na sede administrativa da Fundação, localizada na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, 131, Parque Duque, Duque de Caxias.