Publicado 19/05/2021 14:48

Duque de Caxias - A UERJ (Universidade do Estado do Rio de Janeiro) divulgou o edital de nº 01/2021 com abertura de um novo concurso público destinado a candidatos com ensino médio e curso técnico em informática para desempenhar atividades nas unidades do Rio de Janeiro, Duque de Caxias, Resende e São Gonçalo.



São duas vagas para Técnico em Tecnologia da Informação na área de Atendimento e Suporte Técnico e outras 8 para área de Infraestrutura.



A função exige nível médio completo e curso técnico em informática com carga horária mínima de 1.200 horas. O salário do cargo é de R$ 3.550, mais R$ 400 de auxílio-alimentação por regime de trabalho de 40 horas por semana.



Inscrições



A execução do concurso fica sob a responsabilidade do Centro de Produção da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Cepuerj), por meio da Coordenadoria de Gestão de Concursos e Processos Seletivos (Cogecon).

As inscrições podem ser realizadas até as 23h59min do dia 10 de junho de 2021, pela internet, por meio do endereço eletrônico www.cepuerj.uerj.br. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 136.



Caso o candidato não possua acesso à internet, poderá comparecer na Cepuerj de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 11 às 15 horas do período previsto para inscrição.



Provas



O concurso público terá aplicação de prova objetiva com 40 questões, de caráter eliminatório e classificatório, exame médico admissional e entrega da documentação exigida para nomeação, de caráter eliminatório.



As provas estão previstas para serem realizadas no dia 11 de julho de 2021 no Campus Maracanã da UERJ, Pavilhão João Lyra Filho. Veja como serão as provas objetivas:



10 questões de Língua Portuguesa;

05 questões de Raciocínio Lógico;

05 questões de Legislação;

20 questões de Conhecimentos Específicos.

O gabarito da prova será divulgado no dia 11 de julho no endereço eletrônico do concurso. Já a divulgação do gabarito final e o resultado se dará no dia 05 de agosto de 2021.



Será considerado aprovado, na prova, o candidato que obtiver, no mínimo, 50% de acertos no conteúdo específico, 50% de acertos no total da prova e ainda que não zerar nenhum conteúdo.