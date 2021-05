PENEIRAS GRATUITAS DE FUTEBOL NA BAIXADA FLUMINENSE Life Star Talentos fecha parceria com o Azuriz Futebol Clube, time de primeira divisão do Paraná e faz nova seleção com nascidos entre 2005 e 2008 Divulgação

Publicado 20/05/2021 13:03

Duque de Caxias - Um sonho no país do futebol: ser jogador. Para muitos meninos moradores de comunidades e bairros carentes, algo bem distante. Na Baixada Fluminense, um projeto que iniciou em outubro do ano passado, tem ajudado muitos a trilhar o caminho do esporte. Garotos com idades entre 13 e 16 anos foram selecionados e foi formado o time Life Star Talentos. Muitos já foram encaminhados para clubes como o Associação Nova Prata de Esportes, Cultura e Lazer, o Clube Atlético da Barra da Tijuca, o Serrano Football Club, em Petrópolis, entre outros. O time também participou da Copa Sinno de Futebol Sub-16 da Baixada Fluminense.

Agora uma parceria foi fechada com o Azuriz Futebol Clube, time da primeira divisão do estado do Paraná. Dois jogadores já estão no clube em fase de testes. E muitos outros serão enviados para o time. O objetivo é ajudá-los nessa trajetória rumo ao sonho.

“Estamos sempre em busca de parceiros porque sabemos que sozinho não se chega a nenhum lugar. Somando forças, vamos muito mais longe. O Azuriz foi uma grande porta que se abriu para os jogadores. Para mim, motivo de muita felicidade, porque esse é o nosso objetivo: dar o maior número de oportunidades para esses garotos talentosos”, comemora Jacob David, um dos idealizadores do Life Star Talentos.

No Rio de janeiro, os treinos acontecem todas às segundas, terças e quintas das 8 às 11 horas da manhã, no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis, onde eles além de preparo físico e jogos, recebem todo suporte para, acima de tudo, estarem preparados para se tornarem cidadãos e serem bem-sucedidos em qualquer área que desejarem seguir.

“Muitos acabam optando por seguir outra carreira. Temos essa consciência. Por isso, além do treinamento, tem muita conversa para orientá-los da melhor forma para a vida”, explica o técnico Nelsinho.

História de vida

Thiago de Moraes tem 16 anos, é meio-campo e morador de Austin, bairro do município de Nova Iguaçu. Desde pequeno, ele demonstrou interesse pelo futebol. Selecionado nas peneiras, agora ela joga no Clube Atlético da Barra da Tijuca e recebeu convite para o Resende Futebol Clube.

“A minha participação nas peneiras do Life Star foi uma grande oportunidade, uma experiência incrível e única. No Barra da Tijuca, foi outra experiência magnífica e surreal. No teste, eu estava bem nervoso e com frio na barriga. No segundo dia, já fiquei mais tranquilo e quando soube que fui aprovado, foi uma sensação muito boa, fiquei bastante feliz. Hoje em dia estou muito mais motivado com tudo que vem acontecendo e acredito que ainda terei muitas felicidades no futebol”, diz.

O volante Danilo Silva, de 16 anos, nascido e criado em Nilópolis, começou a jogar bola aos 6 anos de idade e se apaixonou pelo futebol. Quando soube das peneiras que seriam realizadas tão perto de casa, não pensou duas vezes. A atitude deu certo e ele foi aprovado.

“Participar das peneiras da Life Star foi uma chance de iniciar meu sonho. Graças à Life, estou tendo a oportunidade de fazer testes no Azuriz Futebol Clube, que também está sendo uma ótima experiência de vida”, festeja.

Com a parceria com o Azuriz, novas peneiras gratuitas serão realizadas nos dias 24, 25 e 27 de maio no Parque Natural do Gericinó, em Nilópolis. As vagas são limitadas. Oitenta garotos serão selecionados. Os interessados podem fazer a inscrição pelo Whatsapp 21 99510-0508.