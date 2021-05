Projeto das barcas em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 21/05/2021 15:10

Duque de Caxias - Um sonho muito distante (ainda) de virar realidade. O projeto das barcas com a ligação do trecho Duque de Caxias x Praça XV segue sem previsão de entrar em operação. O atual contrato de concessão das barcas termina em fevereiro de 2023 e a CCR (atual empresa que administra o sistema) já manifestou publicamente não ter interesse em continuar com a prestação deste serviço - mesmo tendo a opção de renovação automática por mais 25 anos. Diante deste cenário, o governo do estado do Rio teria prometido nova licitação até dezembro deste ano, já que 2022 seria ano eleitoral.

Ou seja, este seria o momento de acontecer audiências públicas para modelagem do novo modelo de concessão e a chegada da nova concessionária. O que não vem ocorrendo.



Projeto das barcas em Duque de Caxias Reprodução

Em 2015, a Firjan chegou a mapear a viabilidade de 11 ligações potenciais na Região Metropolitana. Posteriormente, divulgou um estudo que analisa os prejuízos dos engarrafamentos para a economia estadual e também para o morador da Região Metropolitana. Pela Baixada, uma solução seria a ligação das barcas do trecho Praça XV x Duque de Caxias. As barcas em Caxias são uma alternativa de transporte a pistas como Avenida Brasil e Linha Vermelha e aos trens da SuperVia, respectivamente, engarrafadas e cheios.

Aprovado pela primeira vez em 2012, o projeto de ligação dos dois trechos chegou a ser vetado pelo ex-governador Pezão, mas a Alerj derrubou o veto . Em 2017, o Estado aceitou a inclusão no edital de concessão das barcas a obrigatoriedade da linha aquaviária para Caxias. Posteriormente, a obrigatoriedade caiu.

O que diz o governo do estado

Através de nota, a Secretaria estadual de Transportes informou que, no momento, o Estado trabalha na contratação dos estudos de modelagem da nova licitação do sistema aquaviário.



A criação de novas linhas do transporte aquaviário necessita que estudos prévios que serão contemplados na modelagem da nova concessão para que seja verificada a viabilidade técnica, econômica, financeira e ambiental.