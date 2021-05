Mulher morre após acidente com carreta em Xerém Matheus Ricardo/Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/05/2021 14:44

Duque de Caxias - Uma mulher morreu e outras três pessoas ficaram feridas em um acidente com um caminhão, que aconteceu por volta das 10h45 deste sábado, 22, na Rua Doutor Ari Barroso, próximo ao Hotel Fazenda Berro D'água, na Vila Santa Alice, em Xerém. Segundo informações de moradores, o motorista do caminhão perdeu o freio e acabou desabando e atingindo uma casa. Bombeiros da região foram acionados e a Defesa Civil Municipal.

Mulher morre após acidente com carreta em Xerém Matheus Ricardo/Reprodução

Publicidade

De acordo com o Corpo de Bombeiros, Rozeli Luiza D. Dutel, de 36 anos, morreu no local. Já Carlos Alberto B. Pontes, de 52 anos, foi levado com escoriações leves para o Hospital de Saracuruna - Adão Pereira Nunes. As demais vítimas foram socorridas por populares. Não há detalhes sobre o estado deles.

Mulher morre após acidente com carreta em Xerém Matheus Ricardo/Reprodução

Publicidade