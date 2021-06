A vacinação destes grupos prioritários serão realizadas, a partir desta terça-feira (22/06), em dois polos específicos: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, de 8h às 16h. - Foto: Divulgação

A vacinação destes grupos prioritários serão realizadas, a partir desta terça-feira (22/06), em dois polos específicos: Posto de Saúde Prefeito Milton Rodrigues da Rocha, no Centro, e Policlínica de Especialidades Médicas Vereador José de Oliveira Filoco (PEMVJOF), em Manilha, de 8h às 16h.Foto: Divulgação

Publicado 22/06/2021 09:24 | Atualizado 22/06/2021 09:46

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continua, nesta terça-feira (22/06), com a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 para quem tem 49 anos ou mais. O município segue o calendário unificado por idade recomendado pelo Governo do Estado. Para receber a primeira dose da vacina é obrigatória a apresentação de documento de identificação e comprovante de residência.



A vacinação para pessoas com 49 anos ou mais, acontece para pedestres, a partir das 7hs, nos seguintes locais:

* UBS José Camilo (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

* UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

* UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/nº – Copacabana)

* UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

* UBS Barão do Amapá (Rua Andreia, s/nº)

* ESF Parque Esperança (Rua André Luis)

* Hospital Municipal Duque (Av. Dr. Manoel Lucas – Parque Senhor do Bonfim)



Segunda Dose de Astrazeneca para quem foi vacinado em 14 de Abril

A Secretaria Municipal de Saúde está convocando todos que receberam a primeira dose de Astrazeneca em 14/04, para receberem a segunda dose, nesta quarta-feira, 23/06, a partir das 7h, nos seguintes pontos de vacinação: UBS Dr. Antônio Granja (Parque Fluminense), E.M. Maria Clara Machado (Antiga escola Maria Tenório) e ESF Parque Esperança. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação. Outros grupos que estão sendo vacinados em Duque de Caxias:



Faltosos da segunda dose de Astrazeneca e Coronavac

O município segue com a segunda dose de Astrazeneca e Coronavac, para todos aqueles que não compareceram às convocações feitas até agora. A vacinação acontece de segunda (21) a sexta-feira (25), das 7h as 15h, no Centro Municipal de Saúde – CMSDC (Av. General Gurjão, Centro). É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação.



Gestantes e Puérperas com comorbidades (acima de 18 anos)

A primeira dose de Coronavac para gestantes e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos), também continua, de sexta (21) a sexta-feira (25), no Centro Municipal de Saúde (Av. General Gurjão – Centro), das 7h às 15h. É obrigatória a apresentação de laudo médico, documento de identificação e comprovante de residência.