Concurso da PRF tem 303 mil inscritos para 1.500 vagas PRF-BA/Divulgação

Por iG

Publicado 17/03/2021 16:31 | Atualizado 17/03/2021 16:32

Brasília - O concurso público da Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou mais de 303 mil inscritos para 1.500 vagas, divulgou a corporação nas redes sociais. Com isso, a concorrência é de 202 candidatos por vaga.



Em relação ao mais recente concurso da PRF, realizado em 2018, houve um aumento de 134% no número de candidatos. Na época, foram 129.152 inscritos.

Todas as 1.500 vagas do concurso público são para o cargo de policial rodoviário federal. O salário inicial de profissionais da PRF é de R$ 9.899,88, com uma jornada de trabalho de 40 horas semanais. O Cebraspe é o organizador do concurso.

Adiadas em função do agravamento da pandemia, as provas objetivas e discursivas, que compõem a primeira etapa do concurso, deverão ser aplicadas em 9 de maio, nova estimativa que ainda não foi oficializada.

Enquanto as provas objetivas serão compostas por três blocos, a prova dissertativa será de até 30 linhas, valerá 20 pontos, consistindo na redação de um texto dissertativo.

Os candidatos terão 4 horas e 30 minutos para fazer as duas provas, dissertativa e objetiva, que serão aplicadas no mesmo dia.

A segunda etapa do concurso é composta pelo Teste de Aptidão Física (TAF), que terá cinco testes.