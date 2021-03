O trabalho de campo do Censo começa em agosto Acervo/IBGE

Por O Dia

Publicado 17/03/2021 12:49 | Atualizado 17/03/2021 12:54

Rio - Terminam nesta sexta-feira, dia 19, as inscrições do processo seletivo para contratação temporária de 181.898 recenseadores que atuarão no Censo Demográfico 2021. No estado do Rio, há 16.040 vagas para a função. Os interessados devem se inscrever no site do Cebraspe , empresa organizadora da seleção. O trabalhador vai receber por produção, mas o IBGE disponibilizou um simulador que calcula remuneração (confira abaixo), conforme o município e horas trabalhadas.

Os recenseadores são os profissionais que visitarão todos os domicílios do país, entrevistando seus moradores. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa ter o ensino fundamental completo. No ato da inscrição, ele poderá escolher a área de trabalho e em qual cidade realizará a prova. A taxa de inscrição é de R$ 25,77.



Salário

Como os recenseadores são remunerados por produtividade, o IBGE preparou um simulador online, disponível no hotsite do Censo 2021 , que calcula quanto o profissional vai receber de acordo com a quantidade de residências visitadas e pessoas entrevistadas, considerando ainda a taxa de remuneração de cada setor censitário, o tipo de questionário preenchido (básico ou amostra) e o registro no controle da coleta de dados.

Para estimar a remuneração, basta acessar o simulador, informar o município e quantidade de horas que pretende dedicar ao trabalho. A jornada de trabalho recomendável para os recenseadores é de, no mínimo, 25 horas semanais.



Usando o simulador, o candidato pode verificar, por exemplo, que um recenseador que optar por trabalhar no município de Carauari, em plena Floresta Amazônica, onde só se chega de barco ou avião, pode receber remuneração mensal média de R$ 1.853,12, cumprindo jornada de 25 horas semanais. Já na cidade mais populosa do país, São Paulo, um recenseador que cumpre a mesma carga horária pode receber R$ 1.629,76 por mês.

Prova

Os candidatos a recenseador serão selecionados por uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, com 10 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de Matemática, 5 questões sobre Ética no Serviço Público e 25 questões de Conhecimentos Técnicos. A prova será aplicada no dia 25 de abril.



“O conteúdo a ser cobrado na prova está detalhado no edital. Disponibilizamos também uma apostila de Conhecimentos Técnicos, preparada pelo IBGE, para que o candidato obtenha os conhecimentos necessários para responder as questões sobre a operação censitária. A apostila e o Código de Ética do IBGE estão disponíveis no site do Cebraspe”, disse o coordenador de Recursos Humanos do IBGE, Bruno Malheiros.

Além da prova, os candidatos a recenseador também receberão um treinamento presencial e à distância, de caráter eliminatório e classificatório, com duração de cinco dias e carga horária de oito horas diárias. Os candidatos que tiverem no mínimo 80% de frequência no treinamento receberão uma ajuda de custo para transporte e alimentação. As contratações, que são de caráter temporário (três meses, com possibilidade de prorrogação), ocorrem logo em seguida. O trabalho de campo do Censo começa em agosto.



