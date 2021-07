Chegada dos ovos às mais de 1.700 lojas físicas da Americanas foi antecipada para fevereiro - Divulgação

Chegada dos ovos às mais de 1.700 lojas físicas da Americanas foi antecipada para fevereiroDivulgação

Publicado 28/07/2021 12:00

A Americanas está com mais de 180 vagas de emprego destinadas a pessoas com deficiência (PcD) para atuação na LET’S, plataforma dos ativos de logística e distribuição da companhia. Há oportunidades em diversas regiões do Brasil, distribuídas nos Estados de São Paulo, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul.

Os profissionais terão a chance de trabalhar em um ambiente altamente tecnológico e repleto de desafios, com 22 centros de distribuição localizados em 12 estados do país. Os selecionados ainda irão contribuir com os principais objetivos da companhia para os próximos anos: expandir ainda mais sua malha logística com intuito de aumentar a capacidade da Americanas S.A. de entregar mais rápido, além de acelerar suas iniciativas ESG (ambiental, social e de governança, da sigla em inglês).

Publicidade

As vagas atendem tanto cargos operacionais quanto administrativos (nível médio e superior), em funções como as de operador de logística, fiscal de prevenção de perdas, analista de operações, agente de atendimento, entre outras.

Todos os contratados pela Americanas S.A. receberão remuneração compatível com o mercado e benefícios como plano de saúde, vale transporte e refeição no local de trabalho. As inscrições e mais informações estão disponíveis no site https://lets.pandape.com.br/.