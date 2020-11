Por AGÊNCIA BRASIL e ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 29/11/2020 13:03 | Atualizado 29/11/2020 15:40

Rio - O presidentevotou, pouco depois das 10h30 deste domingo, no segundo turno das eleições municipais no Rio. A seção eleitoral do presidente fica na, na, em, nada cidade. Bolsonaro confirmou o voto, já esperado, em Crivella, mas negou ter feito campanha: "Eu votei no Crivella, todo mundo sabe disso. Fiz carreata, comício para alguém? Discretamente meu nome para alguns candidatos e o povo decidiu", disse.O esquema de segurança no local foi reforçado por causa da presença do mandatário. Eleitores que votaram na escola até a saída de Bolsonaro precisaram passar por detector de metal e revista em bolsas e mochilas.Após desembarcar na capital carioca, o presidente foi direto para o local de votação. Assim como aconteceu no primeiro turno , poucos apoiadores estiveram do lado de fora da escola à espera dele. Ele estava acompanhado do deputado federal