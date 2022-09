, Clarissa se manteve firme nas redes sociais postando fotos ao lado do presidente e da multidão - Divulgação

, Clarissa se manteve firme nas redes sociais postando fotos ao lado do presidente e da multidãoDivulgação

Publicado 08/09/2022 22:03

Os eventos do Bicentenário da Independência, no última quarta, 7, foram um bom termômetro para mostrar como anda a proximidade entre bolsonaristas e candidatos ao Senado pelo campo conservador do Rio de Janeiro. Clarissa Garotinho (União Brasil) esteve em todas as agendas ao lado do presidente Jair Bolsonaro, Daniel Silveira (PTB) foi bastante festejado e foi visto em momentos mais importantes ao longo do dia. Já Romário (PL) praticamente “ignorou” o Chefe do Executivo nas redes e nas agendas políticas, restringindo-se a um contato tímido com ele durante o jogo do Flamengo no Maracanã.



Jair Bolsonaro chegou à cidade do Rio de Janeiro no começo da tarde, após participar de solenidade na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. Clarissa foi a única candidata ao Senado a recepcioná-lo no Aeroporto Santos Dumont, de onde partiram em carro aberto para o Aterro do Flamengo, Zona Sul do Rio.

No trajeto, o Chefe do Executivo foi recepcionado por apoiadores que se aglomeravam às margens da estrada, aos gritos de “mito”. A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também estava no veículo, junto com o candidato a vive na chapa, general Braga Neto.



Em seguida, o presidente participou de uma motociata que durou 40 minutos, com concentração no Monumento aos Pracinhas, no Aterro. Clarissa foi na garupa da moto do marido, credenciada na véspera. Mais tarde, já em Copacabana, com alguns trechos da Avenida Atlântica, a candidata ao Senad dividiu os holofotes com Daniel Silveira. Enquanto ela foi abordada e recebeu apoio de muitos eleitores bolsonaristas, Daniel Silveira teve seu nome gritado pelo público presente, apesar de sua candidatura ainda estar sob risco de ser barrada judicialmente.



Em Copacabana, houve um evento cívico-militar, com direito a Esquadrilha da Fumaça, manobras de paraquedistas da Força Aérea (FAB) e tiros de canhão vindos do Forte de Copacabana. Em seguida, o presidente Bolsonaro, sua esposa, o candidato a vice Braga Netto, políticos, Clarissa e Daniel Silveira subiram no trio elétrico organizado pelo pastor Silas Malafaia. Nesse momento, Bolsonaro falou para a multidão sobre a importância de o Brasil se manter com “valores cristãos, contra o aborto e contra a legalização das drogas. Em todo esse tempo, Clarissa se manteve firme nas redes sociais postando fotos ao lado do presidente e da multidão.



Romário apareceu no Maracanã, na Tribuna de Honra, acompanhando o governador do Rio e candidato à reeleição, Claudio Castro.