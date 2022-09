Paulo Ganime em Campo Grande - Divulgação

Publicado 08/09/2022 22:10

O deputado federal e candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro , Paulo Ganime (Novo) se reuniu com moradores e comerciantes em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, nesta quinta-feira, 08. O candidato afirmou que vai investir em inteligência para combater o crime organizado, retomando os territórios dominados pelo tráfico e pela milícia.



"Retirar as barricadas, combater o roubo de rua serão prioridades no meu governo. Nós vamos investir na infraestrutura das polícias, com aquisição de equipamentos, formação policial e inteligência. Além disso, o serviço de videomonitoramento para a identificação dos criminosos será ampliado para todo o estado. O Rio de Janeiro precisa de um governador com pulso firme e coragem para enfrentar os bandidos e a milícia" , afirmou.



Ganime declarou que vai reduzir a fila de cirurgias em no máximo 3 meses. "Com o programa Fila Zero, nós vamos investir em tecnologia para dar transparência para as filas e usar a ociosidade do sistema público e privado. Exames e atendimentos em até 1 mês".



O candidato também falou sobre o transporte público. "É inadmissível que um morador de Campo Grande leve 2 horas para ir e 2 para voltar do trabalho. A responsável pela concessão da SuperVia é uma empresa que, no Japão, opera o trem com bastante eficiência. Por que aqui não consegue?”, disse Ganime.

No início da noite, Ganime segue para Teresópolis, na Região Serrana , onde participará de um encontro com comerciantes do município.