Candidatos ao governo do Rio de Janeiro - Divulgação / O Dia

Candidatos ao governo do Rio de JaneiroDivulgação / O Dia

Publicado 09/09/2022 09:06

Esta é a agenda dos nove candidatos ao Governo do Rio para esta sexta-feira:

O governador Cláudio Castro (PL) será sabatinado, às 12h30, pelo SBT. Mais tarde, o candidato caminhará com eleitores de Itaboraí, na Região Metropolitana, 17h. O ponto de encontro será em frente ao Supermercado Costa Azul - Rua 22 de Maio

Cyro Garcia (PSTU): Faz panfletagem no Centro do Rio, na Avenida República do Chile, próximo a Catedral Metropolitana e ao Edifício Ventura desde 7h30

Eduardo Serra (PCB): De 11h às 13h o candidato fará panfletagem no calçadão da Penha com ponto de encontro na estátua da capoeira perto do BRT. A partir das 19h, Eduardo fará um vôo noturno nos bares do Baixo Méier

Juliete Pantoja (UP): 9h a candidata dará entrevista ao Programa Amaury Valério, na Rádio Ondas FM 97,7 e na Cabo Frio TV, canal 10. A partir das 13h, Juliete concentra sua agenda em Rio das Ostras e 17h30 será o lançamento das candidaturas da UP em Macaé.

Luiz Eugênio (PCO): o candidato não divulgou sua agenda de campanha.

Marcelo Freixo (PSB): 10h Freixo participará do Comício de Lula e Alckmin com evangélicos em São Gonçalo. 18h30 o candidato tem um encontro com Coalizão Negra Por Direitos

Paulo Ganime (NOVO/RJ): Postulante reservou sua sexta para a região oceânica. 10h está marcado a panfletagem no centro de Teresópolis com ponto de encontro na Calçada da Fama. Rua Francisco Sá - Várzea, Teresópolis. 13h, Ganime visita o Mercado de Água Quente.



Rodrigo Neves (PDT) também participará de atividades de campanha na Região Serrana. Ao longo do dia, três caminhadas serão realizadas em Petrópolis, Teresópolis e Nova Friburgo. Em Petrópolis o encontro está marcado para 10h, na Praça Prefeito Alcindo Sodré, no Centro. Às 13h o candidato estará em Teresópolis, na Praça da Igreja Matriz de Santa Tereza. Às 15h30 a caminhada acontece em Nova Friburgo, com concentração na praça do Obelisco.

Wilson Witzel (PMB): Candidato cumprirá agenda de entrevistas online.