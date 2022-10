A campanha de Lula abordará os ataques promovidos por apoiadores de Bolsonaro contra as igrejas e padres católicos - Divulgação / Redes Sociais

A campanha de Lula abordará os ataques promovidos por apoiadores de Bolsonaro contra as igrejas e padres católicosDivulgação / Redes Sociais

Publicado 18/10/2022 17:15 | Atualizado 18/10/2022 17:18

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) usará a última semana da campanha para jogar pesado contra o presidente Jair Bolsonaro (PL) na propaganda eleitoral da TV e rádio. Os petistas usarão a mesma estratégia que adotaram em 2014, contra a então candidata do PSB, Marina Silva , atualmente na Rede.

Segundo apurou o Portal iG, o Partido dos Trabalhadores exibirá um “Brasil com Bolsonaro reeleito”. A ideia é apresentar como será o país, caso o atual chefe do executivo federal tenha um segundo mandato. Autoritarismo, interferência no STF, miséria, desmatamento na Amazônia, desemprego e inflação alta serão os pontos tocados nas peças publicitárias.

O partido também abordará os ataques promovidos por apoiadores de Bolsonaro contra as igrejas e padres católicos. O objetivo é mostrar um contraponto sobre a intolerância religiosa. O PT quer ter o maior número de eleitores católicos para derrotar seu principal adversário nas eleições 2022.

A estratégia é deixar claro que a reeleição do atual governante terá resultados piores em relação ao primeiro mandato. O discurso de “proteger a democracia” e “salvar o Brasil da fome” será reforçado.



A tática foi usada no primeiro turno das eleições de 2014. À época, pesquisas internas indicavam que Marina Silva tinha maior potencial de vitória contra Dilma Rousseff do que Aécio Neves. Por conta disso, os petistas iniciaram uma campanha pesada contra a ex-ministra do Meio Ambiente.



A propaganda do PT mostrou como seria um Brasil nas mãos de Marina. Na ocasião, a ex-ministra ficou indignada e falou que jamais imaginou que seu antigo partido a atacasse daquela forma. Ela rompeu com a sigla e apoiou Aécio Neves no segundo turno.

Marina só fez as pazes com o Partido dos Trabalhadores neste ano, quando aceitou apoiar Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo. Semanas depois, encontrou-se com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e se tornou figura importante na campanha presidencial.