Dea Lúcia, mãe de Paulo Gustavo, fala sobre resgate de vídeo do filho após ataque de Roberto Jefferson à PF - Reprodução

Publicado 25/10/2022 11:10 | Atualizado 25/10/2022 11:24

Rio - Mãe de Paulo Gustavo, Dea Lucia, de 75 anos, falou no Instagram, nesta terça-feira, sobre um vídeo antigo do humorista que viralizou nas redes sociais após o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que estava em prisão domiciliar, resistir à abordagem policial e atirar contra alguns agentes neste domingo. Ela compartilhou a esquete do ator, em que ele interpreta uma mulher em prisão domiciliar que se recusa a se entregar e começa a atirar pela janela, e elogiou o trabalho do filho: 'Era um visionário'.

Na mesma publicação, Dea voltou a declarar seu voto em Lula no segundo turno das eleições, que acontece neste domingo, dia 30. Lula disputa com o presidente Jair Bolsonaro (PL), que tenta a reeleição. A integrante da bancada fixa do "Acredite em Quem Quiser", quadro do “Domingão com Huck”, da TV Globo, ainda lembrou que no dia da eleição Paulo Gustavo completaria mais um ano de vida, se estivesse vivo. "Quem o ama não pode votar nesse... Dia 30, dia das eleições, ele faria 44 anos. Vamos votar em Lula. Lula 13", pediu.







